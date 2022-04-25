Video Yaşam Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video

25.04.2022 | 17:04

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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö adlı kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine hareket geçti.

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle A.Ö'nün evine baskın yapıldı. A.Ö'nün kapıyı açmaması üzerine polis kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi. Evde yapılan aramalarda 20 gram eroin, 1,05 gram metamfetamin, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu paketlemek için kullanılan folyo ele geçirildi. Operasyonda A.Ö ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

6 kişi, uyuşturucu madde kullanmak suçundan idari işlem uygulanarak serbest bırakılırken A.Ö ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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