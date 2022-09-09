Video Yaşam Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar

09.09.2022 | 15:40

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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar 00:30
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Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kovalamaca sonucu yakaladıkları uyuşturucu tacirlerinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ile çetele defteri buldu. Uyuşturucu tacirlerinin sattıkları uyutucular için not defteri tuttukları ortaya çıktı.

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Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D, Ç.E ve S.K'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Araçla seyir halindeki şüphelileri takibe alan ekipler, yaptıkları kovalamaca sonucu zehir tacirlerini yakaladı. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 12 parça halinde 281 gram Metamfetamin, 3 parça halinde 9.2 gram Kokain, 1 hassas terazi, 0,55 gram toz esrar 2 Lyrica hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 rulo folyo, 5 uyuşturucu malzeme paketlemede kullanılan kilitli poşet ile uyuşturucuların hesabının tutulduğu çetele defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.D ve S.K uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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