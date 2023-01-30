Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 25 şahıs yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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