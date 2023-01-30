Video Yaşam Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı | Video

30.01.2023 | 15:03

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 25 şahıs yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde bulunan uyuşturucu madde satıcılarını yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Şehrin farklı bölgelerinde hafta sonu yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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