Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 33 zehir taciri yakalandı | Video
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 33 zehir taciri yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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