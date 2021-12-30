Video Yaşam Kayseri'de yasa dışı Bitcoin operasyonu | Video
Kayseri'de yasa dışı Bitcoin operasyonu | Video

Kayseri'de yasa dışı Bitcoin operasyonu | Video

30.12.2021 | 16:56

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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı Bitcoin madenciliği yapıldığı tespit edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken çok sayıda bilgisayar kartları ele geçirildi.

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Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilen dijital materyallerle Kayseri'de Bitcoin madenciliği yapıldığını belirledi. Bitcoin üretilen adresi tespit eden ekipler, 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında yasadışı Bitcoin üreten 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılar aramalarda ise 36 ekran kartı, 6 ana kart, 6 RAM, 5 USB bellek, 9 güç kaynağı, 37 ana kart yuvası, 20 taşınabilir hard disk, 1 tabanca 150 tabanca mermisi, 1 av tüfeği ve 30 fişek ele geçirildi. Bitcoin üretiminde kullanılan dijital materyallerle suç aletlerine el koyan polis, 6 kişiyi ise gözaltına aldı.

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