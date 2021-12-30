Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
Kayseri'de yasa dışı Bitcoin operasyonu | Video 30.12.2021 | 16:56
02:29
Tem otoyolu'nda kamyona çarpan pikap bariyerin üzerine devrildi | Video 30.12.2021 | 16:28
00:14
Annesiyle yolda yürürken böyle gasp edildi | Video 30.12.2021 | 16:54
02:33
Ankara Aşti'de 200 polisle yılbaşı denetimi | Video 30.12.2021 | 16:30
00:46
Bitcoin üretim tesislerine operasyon | Video 30.12.2021 | 16:38
02:02
Sel sonrası Ergene'de korkutan yükseliş: Nehrin debisi 10 kat arttı | Video 30.12.2021 | 16:22
00:25
Diyarbakır'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı | Video 30.12.2021 | 13:20
00:35
02:54
Eş zamanlı şafak operasyonu ile 17 kişi gözaltına alındı | Video 30.12.2021 | 14:41
00:53
Mersin'de kanala sıkışan köpek kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 14:26
01:03
02:35
Antalya'da Boğaçay taştı, köprü ulaşıma kapandı | Video 30.12.2021 | 15:24
01:01
Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ile görüntülendi | Video 30.12.2021 | 15:24
02:22
00:16
Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı | Video 30.12.2021 | 15:15
03:50
00:26
Aç kalan vaşak köye indi | Video 30.12.2021 | 14:04
01:44
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok | Video 30.12.2021 | 13:58
02:03
Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video 30.12.2021 | 13:58
02:29
Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi | Video 30.12.2021 | 13:43
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı Bitcoin madenciliği yapıldığı tespit edilen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken çok sayıda bilgisayar kartları ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilen dijital materyallerle Kayseri'de Bitcoin madenciliği yapıldığını belirledi. Bitcoin üretilen adresi tespit eden ekipler, 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında yasadışı Bitcoin üreten 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılar aramalarda ise 36 ekran kartı, 6 ana kart, 6 RAM, 5 USB bellek, 9 güç kaynağı, 37 ana kart yuvası, 20 taşınabilir hard disk, 1 tabanca 150 tabanca mermisi, 1 av tüfeği ve 30 fişek ele geçirildi. Bitcoin üretiminde kullanılan dijital materyallerle suç aletlerine el koyan polis, 6 kişiyi ise gözaltına aldı.