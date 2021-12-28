Video Yaşam Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video
Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video

Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video

28.12.2021 | 09:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi | Video 01:20
Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi | Video 28.12.2021 | 10:14
Müşteri olarak girdiği kafeteryada laptop ve cep telefonu çaldı! Kameraya böyle yakalandı | Video 02:44
Müşteri olarak girdiği kafeteryada laptop ve cep telefonu çaldı! Kameraya böyle yakalandı | Video 28.12.2021 | 09:46
Kayseri’de yürekleri yakan olay! Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki umut hayatını kaybetti 01:52
Kayseri'de yürekleri yakan olay! Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki umut hayatını kaybetti 28.12.2021 | 09:30
Düştü mü, atıldı mı? Esenyurt’ta bir kadın, metrelerce yüksekten park halindeki arabanın üzerine düştü | Video 01:41
Düştü mü, atıldı mı? Esenyurt'ta bir kadın, metrelerce yüksekten park halindeki arabanın üzerine düştü | Video 28.12.2021 | 09:43
Esenyurt’ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video 00:40
Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video 28.12.2021 | 09:43
Adana’da yılbaşı öncesi ’torbacı’ operasyonu 02:04
Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu 28.12.2021 | 09:30
Otobüs erken hareket etti, yaşlı kadın ucuz kurtuldu | Video 01:49
Otobüs erken hareket etti, yaşlı kadın ucuz kurtuldu | Video 28.12.2021 | 09:37
Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 01:27
Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 28.12.2021 | 09:28
Kayseri’de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:26
Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video 28.12.2021 | 09:16
Virajı alamayan cip bahçe duvarına böyle girdi | Video 02:51
Virajı alamayan cip bahçe duvarına böyle girdi | Video 28.12.2021 | 08:41
Sarıyer’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı | Video 03:31
Sarıyer'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı | Video 28.12.2021 | 08:40
Freni patlayan tır bir evin bahçe duvarını yıkıp on metreden yola devrildi | Video 02:01
Freni patlayan tır bir evin bahçe duvarını yıkıp on metreden yola devrildi | Video 28.12.2021 | 08:40
Kırıkkale’de iki katlı metruk bina çöktü | Video 03:00
Kırıkkale'de iki katlı metruk bina çöktü | Video 28.12.2021 | 08:38
Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı | Video 02:29
Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı | Video 28.12.2021 | 08:36
Adana’da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu | Video 01:10
Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu | Video 28.12.2021 | 08:35
Genç kadın kuryeyi acımasızca böyle darp ettiler | Video 01:27
Genç kadın kuryeyi acımasızca böyle darp ettiler | Video 27.12.2021 | 22:28
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı! | Video 01:50
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölümden dönen kadınların korku dolu anları kameraya böyle yansıdı! | Video 27.12.2021 | 19:28
İstanbul’da sahte içki operasyonu! Hem imalat hem satış... | Video 01:13
İstanbul'da sahte içki operasyonu! Hem imalat hem satış... | Video 27.12.2021 | 17:12
Avcılar’da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı | Video 01:32
Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı | Video 27.12.2021 | 17:07
Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasında | Video 01:14
Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasında | Video 27.12.2021 | 17:06

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütünü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 kişinin illegal kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Kayseri'ye geldiğini tespit etti. Şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 5 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada ele geçirirken dijital materyallere ise el koydu. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA