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OTOMATİK OYNAT
01:12
Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı | Video 28.12.2022 | 15:37
03:41
İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 28.12.2022 | 15:26
00:09
00:57
Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 28.12.2022 | 12:52
04:38
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:20
00:25
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:35
01:40
Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 28.12.2022 | 14:17
10:16
02:22
Baba oğul taksiciye dehşeti yaşattı! Tekme tokat böyle dövdüler | Video 28.12.2022 | 11:56
03:45
02:38
Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video 28.12.2022 | 11:53
01:17
Bilecik'te iki otomobilin çarpışma anı kamerada 28.12.2022 | 11:48
01:03
00:55
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 28.12.2022 | 11:05
03:42
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 28.12.2022 | 10:28
10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 28.12.2022 | 10:32
02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 10:28
02:19
01:25
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen 9 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 9 kişi emniyete götürüldü.