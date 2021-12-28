Video Yaşam Kayseri'de yürekleri yakan olay! Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki umut hayatını kaybetti
Kayseri'de yürekleri yakan olay! Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki umut hayatını kaybetti

Kayseri'de yürekleri yakan olay! Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki umut hayatını kaybetti

28.12.2021 | 09:30

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Kayseri'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti. Yangında 2'si aynı aileden olmak üzere binada yaşayan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'taki 11 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Evde oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti. 2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Umut E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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