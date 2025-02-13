Video Yaşam Kayseri'deki fabrikada 3 işçinin öldüğü yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kayseri'deki fabrikada 3 işçinin öldüğü yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kayseri'deki fabrikada 3 işçinin öldüğü yangının başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı | Video

13.02.2025 | 11:43

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. DHA’nın ulaştığı görüntülerde işçilerin çalıştığı sırada alevlerin yükselmeye başladığı, yangını geç fark eden bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği, ardından da hızla dışarıya doğru koştukları görüldü. Alevlerin tamamen fabrikaya yayılması sonrası görüntünün karardığı kameraya yansıdı.

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde'deki bir mobilya fabrikasında geçen yıl 30 Kasım'da saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serkan T.'nin geçen ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan fabrika müdürü Serkan T., iş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirterek, "İş yerimizde olay neticesinde hayatını kaybeden Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen isimli şahıslar depoya ait kırlent bölümünde çalışmaktaydılar. Yangın deponun bir ucunda çıktı. Ancak, ölenlerin çıktığı bölümde yangın başlamadı. Yaklaşık 50-60 metre mesafe vardı. Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Dışarıya çıkanları olay sebebiyle bir anda sayamadık. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorumö ifadelerini kullandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kapsamında tutuksuz sanıklar Serdar T., Serkan T., İsmail D., Erol T., Esra A., Hamza K. ve Mohamad Al A. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirme aşamasında olan iddianame kapsamında mahkemenin kabul etmesi sonrası sanıklar ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bu arada yangının çıktığı anlara ilişkin fabrika içindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, işçilerin çalıştığı sırada alevlerin yükselmeye başladığı, yangını fark etmeyen bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği, alevleri fark edince panikle hızla dışarı doğru koştukları görüldü. Alevlerin tamamen fabrikaya yayılması sonrası, fabrika içine dumanın çöktüğü ardından görüntünün karardığı kameraya yansıdı. Öte yandan, işçilerin alevlerin arasında kalıp dışarı doğru kaçması sonrası bazı iş makinelerinin ise başında kimse olmadan hala çalışmaya devam ettiği görüldü.

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