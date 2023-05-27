Kayseri'deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun kimlikleri belli oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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