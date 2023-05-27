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Kayseri'deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video

Kayseri'deki feci olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu | Video

27.05.2023 | 16:39

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun kimlikleri belli oldu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan H.D.'yi (8) kurtarmak isteyen anne N.D. (29), kucağındaki Z.D. (3) ile birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne N.D. ile çocukları H.D. ve Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı duyarak adrese gelen yakınları sinir krizi geçirdi. İncelemelerin ardından anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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