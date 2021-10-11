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OTOMATİK OYNAT
04:39
02:17
Bahçelievler'de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video 11.10.2021 | 11:28
04:59
00:48
Keşan'da işyerine giren hırsız kameralara yakalandı 11.10.2021 | 11:05
14:03
Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama 11.10.2021 | 11:05
04:58
İstanbul Karagümrük'teki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı 11.10.2021 | 10:57
02:59
Kastamonu’da iki katlı ahşap ev alev alev yandı: 1 yaralı 11.10.2021 | 10:36
10:41
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00:26
İstanbul Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler 11.10.2021 | 10:17
01:36
İstanbul Ümraniye’de dolmuş şoförlerinin kürek saplı kavgası kamerada 11.10.2021 | 10:17
02:03
Kayseri'deki kağıt fabrikası yangını kontrol altına alındı 11.10.2021 | 10:22
03:30
Ormanı yakan iki kardeş yakalandı! 11.10.2021 | 09:58
02:32
Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü 11.10.2021 | 09:39
00:34
Fatih’te düğün magandaları alt geçidi trafiğe kapatıp halay çekti 11.10.2021 | 09:36
01:06
İstanbul Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada 11.10.2021 | 09:33
03:15
01:42
Sincan’da otomobilin çarptığı kurye yaralandı 11.10.2021 | 08:47
04:24
İstanbul TEM Otoyolu'nda kamyonet ile taksi çarpıştı: 4 yaralı 11.10.2021 | 08:49
01:06
Tem'de emniyet şeridinde duran tır'a kamyonet çarptı: 1 ölü 11.10.2021 | 08:49
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının deposunda yangın çıktı. Patlamaların meydana geldiği yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.