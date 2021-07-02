Video Yaşam Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu | Video

Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu | Video

Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu | Video
02.07.2021 | 16:07

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gün önce tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında, 10 bin tavuğun karbonmonoksit gazından zehirlenerek telef olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, çiftliği ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gömeç Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde bir tavuk çiftliğinin yumurta viyollerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, çiftlikte bulunan 10 bin tavuğun sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek telef olduğu ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülenen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, yangının çıktığı çiftliği ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şahin, "Gördüğümüz kadarı ile işletme sahibi ve teknik arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre işletme içerisinde bulunan kümeslerdeki tavukların karbon monoksit gazından zehirlenmesi sonucunda yaklaşık 10 bin kanatlı telef olmuş. İşletmenin olayı çabuk fark etmesi ve İtfaiyenin yoğun çabası sonucunda yangın diğer kümeslere sıçramadan kontrol altına alınmış. Aynı gün içinde Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik ekipleri ilçe müdürü ile birlikte tespit ve incelemelerde bulunmuştur. Bir daha böyle üzücü hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayrıca üreticimizin işletmesini TARSİM tarafından sigortalatmış olması zararın karşılanması bakımından oldukça sevindirici bir durum" dedi.

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