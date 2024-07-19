Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 19.07.2024 | 10:03 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalarda D.K., M.Y.A. ve M.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', B.P., D.Ç. ve M.A. ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev v araçlarında yapılan aramalarda ise 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.