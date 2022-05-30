Kaza anını kaydetti, "Geçirdiğim kaza" başlığıyla sosyal medyada paylaştı | Video
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Çakır, bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.