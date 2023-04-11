Kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı! | Video
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası ailesinden 4 kişinin cenazesini alıp defin işlemlerini başlatan genç, geçirdiği trafik kazası sonrası gittiği hastanede ölü olduğunu öğrendi.
Yaşananları anlatan Halluf, "18 yaşına 4 ay önce girmiştim, imam hatip lise öğrencisiydim. Birkaç gün önce trafik kazası geçirmiştim. Ağır yaralandım ve hastanede tedavim yapıldı güzel bir şekilde. Taburcu olacağım gün sekreter bizimle görüştü ve SGK dosyamızın açık olmadığını söyledi. 18 yaşına yeni girmiş olduğumu söyledi ve ben de 4 ay önce 18 yaşına girdiğimi söyledim. Biz göç idaresine gittik konuştuk. Orada benim öldüğümü söylediler. Trafik kazası sonrası ayağımdan ameliyat olduğumdan dolayı pansuman olsun ve diğer sağlık işlemlerini yaptıramıyorum. SGK dosyamızın açılmamızı istediler ya da belli bir ödeme ile sağlık hizmetinden faydalanacağımı söylediler. Şu anda sistemde ölü olarak görünüyorum. Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum. Ayağımdan ameliyat olduğumdan dolayı ayağımda platin var ve gidip gelmeler gerek olabilir ama zorlanıyorum. Çünkü beni görmek istiyorlar ve yaşayıp yaşamadığımı, ona göre işlem yapmak istiyorlar. Ablam, yeğenim, eniştem, amcam ve kuzenlerim olmak üzere depremde 10 kişiyi kaybettim. 4'ünü ben teslim almıştım defin işlemleri için. Sanırım o sırada bir karışıklık olmuş diye düşünüyorum" dedi.
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