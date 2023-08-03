Kaza kavgasında yanlışlıkla sopa ile vurduğu kadın baygınlık geçirdi | Video
Esenyurt'ta beton mikserinin kör noktasında kalan otomobili göremeyen sürücü, şerit değiştirmek istediği sırada maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrasında otomobildeki şahıslar ile beton mikseri sürücüsü arasında çıkan sopalı kavgada, otomobil sürücüsü yanlışlıkla yanındaki kadına sopayla vururken kadın baygınlık geçirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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