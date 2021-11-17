'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı | Video

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Bilecik'te 'Kaza Kavşağı' diye adlandırılan kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza; Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Tevfikbey Caddesinden Tepebaşı istikametine seyir halindeki Erdal Kadayıfçı yönetimindeki otomobil, kavşağa geldiği esnada Rasimbey Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne seyir halinde halindeki Hasan Ali Üzen yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Hasan Ali Üzen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
VATANDAŞLAR İSYAN EDİYOR
Ayda en az bir kazanın olduğu kavşakta vatandaşlar araçların hızının kesilmesi için Rasimbey Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi sonuna kasis isterken, bu isteklerinin yıllardır yerine gelmediği söylediler.