Video Yaşam Kaza nedeniyle başlayan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı | Video

Kaza nedeniyle başlayan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı | Video

Kaza nedeniyle başlayan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı | Video
04.08.2021 | 00:49

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Esenyurt'ta bir kişi daha önce kaza yaptığı için tartıştığı kişiye ateş etti. Ateş ettiği kişiyi ve yoldan geçmekte olan bir kişi yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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