Video Yaşam Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video

Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video

Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video
27.05.2021 | 09:21

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Elazığ’da iki otomobilin çarpıştı, araçlardan inen şahıslar tekme tokat birbirine girdi, bir şahıs kopan tampon parçası ile saldırdı. Kaza ve kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi, Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki otomobil ile S.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan çıkan şahıslar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs ise aracın kopan ön tampon parçası ile diğer şahsa defalarca vurdu. Dakikalarca süren kavga da kameraya saniye saniye yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, kaza ve kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tarafların bir birimden şikayetçi olduğu öğrenilen olayda Polis ekipleri, inceleme yaptı.

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