Video Yaşam Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu | Video

Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu | Video

Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu | Video
11.07.2021 | 14:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikleti apartman önünden böyle çaldı | Video 01:35
Motosikleti apartman önünden böyle çaldı | Video 11.07.2021 | 14:30
İstanbul Havalimanı’nda uçuşların artmasıyla terminal otelindeki doluluk yüzde 70’lere çıktı | Video 06:21
İstanbul Havalimanı’nda uçuşların artmasıyla terminal otelindeki doluluk yüzde 70’lere çıktı | Video 11.07.2021 | 14:12
Başakşehir'de iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu | Video 05:52
Başakşehir'de iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu | Video 11.07.2021 | 14:01
Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş | Video 03:48
Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş | Video 11.07.2021 | 14:01
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu | Video 03:04
Kaza sonrası derede kaybolan 15 bin dolardan 500'ü bulundu | Video 11.07.2021 | 14:00
Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza | Video 01:09
Kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin 100 lira ceza | Video 11.07.2021 | 13:59
Motosikletler çarpıştı. 23 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada | Video 00:32
Motosikletler çarpıştı. 23 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada | Video 11.07.2021 | 13:59
Doktorların hastanede yumruklu kavgası kamerada | Video 04:14
Doktorların hastanede yumruklu kavgası kamerada | Video 11.07.2021 | 13:17
Srebrenica Soykırımı'nı unutturmamak için koştular | Video 05:43
Srebrenica Soykırımı'nı unutturmamak için koştular | Video 11.07.2021 | 13:19
Hafif ticari araç ambulansa böyle çarptı | Video 00:34
Hafif ticari araç ambulansa böyle çarptı | Video 11.07.2021 | 13:13
Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyeleri'ne çöp tepkisi Z kuşağı da sizi anlayacak artık! | Video 00:43
Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyeleri'ne çöp tepkisi "Z kuşağı da sizi anlayacak artık!" | Video 11.07.2021 | 13:01
15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video 19:23
15 Temmuz'un en genç şehidi... Henüz 17 yaşındaydı. Mahir Ayabak'ın ailesi o geceyi anlattı | Video 11.07.2021 | 12:49
Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı | Video 05:25
Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı | Video 11.07.2021 | 11:48
Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı | Video 00:09
Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı | Video 11.07.2021 | 11:23
Tarihi bıçakçıda Kurban Bayramı hareketliliği | Video 07:03
Tarihi bıçakçıda Kurban Bayramı hareketliliği | Video 11.07.2021 | 10:59
Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video 02:47
Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video 11.07.2021 | 10:59
Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video 02:09
Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video 11.07.2021 | 10:47
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video 02:31
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video 11.07.2021 | 10:44
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video 02:02
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video 11.07.2021 | 10:44
İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video 01:10
İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video 11.07.2021 | 10:44

Trabzon’un Of ilçesinde dereye uçan kamyonda sürücü Bülent Kaşıkçı'nın kendisine ait olduğunu ve yanında bulunduğunu söylediği, kaybolan 15 bin doları arama çalışmaları sürüyor. Akış yönü degiştirilen derede şu ana kadar 500 dolara ulaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün sabah saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir inşaat şirketinde çalışan Bülent Kaşıkçı yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Solaklı Deresi'ne uçtu. Kazada Kaşıkçı, kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 acil sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanındaki kendisine ait 15 bin doların kaybolduğunu söyleyen Bülent Kaşıkçı, uzun süre ambulansa binmedi, yaralı halde parayı aradı. Parayı bulamayan Bülent Kaşıkçı, kan kaybı artınca ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

DERENİN AKIŞ YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ
Kazada kaybolduğu belirtilen 15 bin dolar için arama çalışması başlatıldı. Sürücünün arkadaşları kaza yerinde kayıp dolarları aradı. Kazanın yaşandığı alanda derenin akış yönü iş makinesi ile değiştirilerek farklı bir yöne verildi. Suyu azalan dere yatağına girenler kayıp dolarları aradı. Aramalarda derede 500 dolar bulunabildi. Dere yatağında arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarını izleyen Murat Sezgin,"Derenin yönü değiştirildi. 500 dolar bulundu. Aramalar devame diyor. İnşallah geri kalanı da bulunur" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA