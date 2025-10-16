Video Yaşam Kaza sonrası genç sürücünün ayağı motosikletin pedal demirine sıkıştı | Video
16.10.2025 | 08:48

Tekirdağ Çorlu'da geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı motosikletin pedal demirine sıkışan genç sürücü, ambulans şoförünün başarılı müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri eski salı pazarı mevkiinde meydana geldi. R.C.Ö.'nün (18) kullandığı motosiklet ile R.G.'nin kullandığı araç yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası ayağı pedal demirine sıkışarak acı içinde yardım bekleyen R.C.Ö. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ekip talebinde bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı demire sıkışan yaralı motosiklet sürücüsüne müdahale etti. Sağlık ekiplerinin dikkatli ve başarılı müdahalesi sonrası R.C.Ö.'nün sıkışan ayağı kurtarıldı. Yaralı genç, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
