Kaza sonrası genç sürücünün ayağı motosikletin pedal demirine sıkıştı | Video
Tekirdağ Çorlu'da geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı motosikletin pedal demirine sıkışan genç sürücü, ambulans şoförünün başarılı müdahalesi sonrası kurtarıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
00:24
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video 15.10.2025 | 16:34
00:22
Kızının gözü önünde böyle dövüldü! O anlar kamerada | Video 15.10.2025 | 16:19
05:03
02:30
SON DAKİKA! Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı | Video 15.10.2025 | 16:16
00:20
00:42
SON DAKİKA: Çekmeköy'de otobüs durağa girdi; yaralılar var | Video 15.10.2025 | 15:13
01:33
Tuzla'da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video 15.10.2025 | 14:53
01:44
Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 15.10.2025 | 14:52
00:42
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 15.10.2025 | 14:45
01:01
06:51
02:48
01:48
01:09
01:27
Samsun'da KOM ekiplerinden tefecilik ve silah ticareti operasyonu | Video 15.10.2025 | 12:16
00:32
00:33
Batman'da yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama | Video 15.10.2025 | 11:34
00:43