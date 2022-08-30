Video Yaşam Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video

Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video

30.08.2022 | 08:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 01:55
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:58
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video 02:09
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video 30.08.2022 | 08:50
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video 02:09
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video 30.08.2022 | 08:58
Pendik’te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video 00:59
Pendik'te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video 30.08.2022 | 08:50
Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 01:10
Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 30.08.2022 | 08:50
İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video 00:29
İsrailli yerleşimciden araçta çocukları bulunan Filistinli aileye palalı saldırı | Video 29.08.2022 | 23:00
Keyif yapar gibi metro raylarına uzandı | Video 00:20
Keyif yapar gibi metro raylarına uzandı | Video 29.08.2022 | 22:29
Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:59
Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.08.2022 | 22:13
Gölet kenarında yangın | Video 00:49
Gölet kenarında yangın | Video 29.08.2022 | 21:46
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video 01:02
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video 29.08.2022 | 15:07
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 00:45
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 29.08.2022 | 15:05
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun yolladığı nota böyle karşılık verdi: Ben de seni seviyorum... | Video 00:08
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yolladığı nota böyle karşılık verdi: "Ben de seni seviyorum..." | Video 29.08.2022 | 15:01
Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video 00:08
Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video 29.08.2022 | 14:24
Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video 00:32
Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video 29.08.2022 | 14:24
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk böyle kurtarıldı | Video 02:39
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk böyle kurtarıldı | Video 29.08.2022 | 14:00
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 02:07
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı | Video 00:23
Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı | Video 29.08.2022 | 14:04
Arin Gölü’nde flamingoların görsel şöleni | Video 06:56
Arin Gölü’nde flamingoların görsel şöleni | Video 29.08.2022 | 13:29
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri’de silahlı kavga kamerada | Video 02:20
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video 01:25
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video 29.08.2022 | 13:25

İstanbul'da havalimanı yolunda aynı yönde ilerleyen taksi ile 2 motosiklet birbirine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, motosikletle birlikte yere düşen Türk Bayrağını jandarma personeli yerden kaldırıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, D020 havalimanı yolu Kağıthane istikameti İhsaniye mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanından gelen 34 TFY 84 plakalı taksi ile aynı yönde seyir halinde olan 2 motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Kazada motosiklet sürücüleri yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yola savrulan motosiklet sürücülerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise yolda başka herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Aynı zamanda jandarma ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatırken, tek şeritten kontrollü ulaşım sağladı.

YERE DÜŞEN TÜRK BAYRAĞINI ALIP ÖPTÜKTEN SONRA MUHAFAZA ALTINA ALDI
Kaza yapan motosiklette asılı olan ve kazada motosikletle birlikte yere düşen Türk Bayrağını jandarma personeli yerden aldı ve öpüp alnına koyduktan sonra bayrağı muhafaza altına aldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA