Video Yaşam Kaza sonrası kaçan sürücüye müdahale kamerada | Video
Kaza sonrası kaçan sürücüye müdahale kamerada | Video

Kaza sonrası kaçan sürücüye müdahale kamerada | Video

18.04.2023 | 10:04

Başakşehir'de kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan sürücüyü kazaya karışan vatandaşlar kovaladı. film sahnelerini aratmayan kovalamaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti. iddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü kazaya karıştıktan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalıştı. kaçmak isteyen sürücüyü çevredeki vatandaşlar kovaladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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