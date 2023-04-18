Kaza sonrası kaçan sürücüye müdahale kamerada | Video 18.04.2023 | 10:04 Başakşehir'de kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan sürücüyü kazaya karışan vatandaşlar kovaladı. film sahnelerini aratmayan kovalamaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti. iddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü kazaya karıştıktan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalıştı. kaçmak isteyen sürücüyü çevredeki vatandaşlar kovaladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.