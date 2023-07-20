Kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücü araçtan elinde telefonla indi | Video
Eskişehir’de bir kamyonetin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, aracından elinde telefonuyla indi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, elinde telefonuyla kamyonetten indi. Ciddi bir yarası bulunmayan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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