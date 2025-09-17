Video Yaşam Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı | Video
17.09.2025 | 09:47

Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun altında kalan 3 çocuk babası sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden kaçtığı düşünülmüştü.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan Yılmaz Kanal idaresindeki 06 FU 7742 plakalı kamyon, freninin patlamasıyla yol kenarına devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü Kanal, kamyonun altında kalarak can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kanal'ı kurtarmak için çalışmaya başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü Kanal'ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından evli ve 3 çocuklu baba Kanal'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Kanal'ın cansız bedenini morga götürmek için hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden kaçtığı düşünülmüştü.
