Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı | Video
Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun altında kalan 3 çocuk babası sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden kaçtığı düşünülmüştü.
