Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü, öfkelerini araçtan çıkardılar | Video
Antalya’da trafik kazası sonrası tekme tokat birbirine giren 2 sürücünün kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kazada araçlarında zarar oluşan öfkeli kalabalık ökesini otomobiline çarpan araçtan çıkarttı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, polis kavgaya karışanlara biber gazlıyla müdahale etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:31
01:02
Tekstil atölyesinde baskı makinesi alev aldı | Video 14.06.2023 | 16:34
09:49
Doğal güzelliği ile mest eden yaylalar havadan görüntülendi | Video 14.06.2023 | 16:05
06:12
02:46
Tartıştığı ağabeyi ve yengesini kurşun yağmuruna tutup kaçtı | Video 14.06.2023 | 16:05
05:34
İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde buluştu | Video 14.06.2023 | 16:05
03:16
02:00
08:22
01:29
Kağıthane’de yol verme kavgası kamerada | Video 14.06.2023 | 14:26
01:31
03:08
01:09
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video 14.06.2023 | 12:35
09:34
00:47
İstanbul'da evlere dadanan suç makinesi kadın kamerada | Video 14.06.2023 | 12:06
02:47
00:30
SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama | Video 14.06.2023 | 09:38
02:20
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlı zincirleme kaza | Video 14.06.2023 | 08:48
05:31