Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü, öfkelerini araçtan çıkardılar | Video

Antalya’da trafik kazası sonrası tekme tokat birbirine giren 2 sürücünün kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kazada araçlarında zarar oluşan öfkeli kalabalık ökesini otomobiline çarpan araçtan çıkarttı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, polis kavgaya karışanlara biber gazlıyla müdahale etti.