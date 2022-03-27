Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı | Video
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Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu cadde üzerinde bulunan su borusu patlayınca adeta şelale gibi su aktı. Oluşan manzara ise vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu.
Kaza yapan aracın altında şelale gibi su çıktığını gören bazı vatandaşlar ise şaşırdı. Kazayı anlatan Coşkun Cem, "Ben çift şeritli yoldan geliyordum. Ben düz devam ediyordum. Sağda da araba vardı. Bana doğru bir anda kırdı. Bana vurduktan sonra dengemi kaybettim, bir sağ bir sol yaptıktan sonra kaldırıma çıktım" dedi.