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OTOMATİK OYNAT
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Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 07.10.2022 | 15:19
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Muğla’da yıldırım yangınları kontrol altına alındı | Video 07.10.2022 | 12:35
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2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video 07.10.2022 | 12:30
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Motosikletle uyuşturucu servisi yapıyordu! Suçüstü yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
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Şanlıurfa'da cinayet zanlısı JASAT ekipleri tarafından yakalandı | Video 07.10.2022 | 11:58
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Araziye bıraktıkları motosikletin üzerine hafriyat döküldü | Video 07.10.2022 | 11:15
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Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı | Video 07.10.2022 | 10:55
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Ankara'da seyir halindeyken yanan servis aracı alev topuna döndü | Video 07.10.2022 | 10:12
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 7 Ekim 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 07.10.2022 | 10:24
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Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 07.10.2022 | 09:57
Diyarbakır’da kaza sonrası tekme tokat birbirlerine giren sürücüleri polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga sırasında trafik kilitlendi.