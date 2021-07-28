Video Yaşam Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi | Video

Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi | Video

Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi | Video
28.07.2021 | 08:44

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İzmir’in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildikten sonra alev aldı. Patlamanın da meydana geldiği tırın içerisinde bulunan sürücü yanarak can verdi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmir-Aydın otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tır alev topuna dönerken bir patlama da meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Kılıç'ın yanarak can verdiği tespit edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, itfaiye ekiplerinin yanan tırda soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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