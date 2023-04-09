Kaza yapan ambulans küle döndü: 5 yaralı | Video
Kırıkkale’de kamyonet ile çarpışarak şarampole yuvarlanan ambulans alev alev yandı. Kazada ambulansta bulunan hasta, 3 sağlık çalışanı ve kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Kaza yapan ambulans küle döndü: 5 yaralı | Video 09.04.2023 | 16:40
00:17
00:39
Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 09.04.2023 | 15:15
02:58
İstanbul'da silahlı çatışma anları kamerada! | Video 09.04.2023 | 15:08
03:07
Mersin’de işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da yakalandı | Video 09.04.2023 | 15:05
00:28
Adana'da evin bahçesine EYP atıp, pompalı tüfekle ateş ettiler! | Video 09.04.2023 | 13:56
01:09
01:50
Gümüşhane yaylalarında kar ve sis manzaraları böyle görüntülendi | Video 09.04.2023 | 13:04
00:34
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar | Video 09.04.2023 | 13:08
01:21
02:18
Arnavutköy’de cadde ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 09.04.2023 | 11:29
00:17
02:06
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 70 gözaltı | Video 09.04.2023 | 11:29
07:36
Deprem ve TOGG kredi yalanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi | Video 09.04.2023 | 11:28
02:04
Sultanbeyli’de korkutan yangın | Video 09.04.2023 | 10:56
02:29
Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı | Video 09.04.2023 | 10:42
05:12
00:41
Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.04.2023 | 10:35
01:29