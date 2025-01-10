Video Yaşam Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video
Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video

Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video

10.01.2025 | 08:52

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kaza yapan araçlar çiğköftecinin korkuluklarına çarparak durdu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, bugün akşam saatlerinde Ankara'nın Yenikent semtinde meydana geldi. Kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, çarpışmanın şiddetiyle çiğköfte dükkanının korkuluklarına çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekibi ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video 00:41
Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 08:52
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 01:07
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 10.01.2025 | 08:25
Hatay’da 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin sarsıntısı böyle görüntülendi | Video 00:14
Hatay'da 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin sarsıntısı böyle görüntülendi | Video 10.01.2025 | 08:24
Buz tutan Girlevik Şelalesi’nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 02:53
Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 10.01.2025 | 08:24
Dalga nedeniyle denize düşen balıkçıyı kurtarma operasyonu kamerada | Video 01:57
Dalga nedeniyle denize düşen balıkçıyı kurtarma operasyonu kamerada | Video 09.01.2025 | 15:43
Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti | Video 03:07
Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti | Video 09.01.2025 | 15:07
Şirin Elmas’ın annesi: Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm | Video 02:13
Şirin Elmas’ın annesi: “Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm” | Video 09.01.2025 | 14:21
Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video 00:45
Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video 09.01.2025 | 13:49
6 yaşındaki Şirin’i öldüren cani kağıt toplayıcısına ağırlaştırılmış müebbet | Video 05:24
6 yaşındaki Şirin’i öldüren cani kağıt toplayıcısına ağırlaştırılmış müebbet | Video 09.01.2025 | 13:31
Mardin’de 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:44
Mardin'de 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.01.2025 | 13:26
Ankara’da göçük: 2 can kaybı | Video 01:11
Ankara'da göçük: 2 can kaybı | Video 09.01.2025 | 12:58
Avrupa’ya kaçmak isteyen göçmenler tır dorsesinde böyle yakalandı | Video 04:54
Avrupa’ya kaçmak isteyen göçmenler tır dorsesinde böyle yakalandı | Video 09.01.2025 | 12:38
Beylikdüzü’nde silahlı ’laf atma’ kavgası kamerada | Video 04:35
Beylikdüzü'nde silahlı 'laf atma' kavgası kamerada | Video 09.01.2025 | 12:38
Oyun karakteri kıyafetiyle 5 kişiyi bıçaklayan genç için 108 yıl hapis istendi | Video 06:15
Oyun karakteri kıyafetiyle 5 kişiyi bıçaklayan genç için 108 yıl hapis istendi | Video 09.01.2025 | 12:38
Beylikdüzü’nde silahlı ’laf atma’ kavgası kamerada: 3 yaralı | Video 04:35
Beylikdüzü'nde silahlı 'laf atma' kavgası kamerada: 3 yaralı | Video 09.01.2025 | 12:04
Kıraathanede ’kirli okey takımı’ kavgasında başından vurulan genç hayatını kaybetti | Video 01:42
Kıraathanede 'kirli okey takımı' kavgasında başından vurulan genç hayatını kaybetti | Video 09.01.2025 | 11:28
Kocasını önce ısırdı, sonra bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 02:01
Kocasını önce ısırdı, sonra bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 09.01.2025 | 10:27
Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:54
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 09.01.2025 | 10:17
Denize düşen angus yüzerek kaçmaya çalıştı | Video 01:48
Denize düşen angus yüzerek kaçmaya çalıştı | Video 09.01.2025 | 09:53
Adana’da 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 01:01
Adana'da 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 09.01.2025 | 09:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA