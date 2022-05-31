Video Yaşam Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120'de takılı kaldı | Video
Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120'de takılı kaldı | Video

Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120'de takılı kaldı | Video

31.05.2022 | 08:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da korkutan yangın: Traktör ve 2 ev küle döndü | Video 00:26
Bursa'da korkutan yangın: Traktör ve 2 ev küle döndü | Video 31.05.2022 | 09:38
Son yılların en büyük baskını!! 38 ilde dev ’Miras’ operasyonu | Video 01:50
Son yılların en büyük baskını!! 38 ilde dev 'Miras' operasyonu | Video 31.05.2022 | 09:26
SON DAKİKA: Konya merkezli 38 ilde ’miras’ operasyonu! Yüzlerce gözaltı var | Video 03:15
SON DAKİKA: Konya merkezli 38 ilde 'miras' operasyonu! Yüzlerce gözaltı var | Video 31.05.2022 | 09:08
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 00:59
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 31.05.2022 | 08:44
İtfaiye eri son anda kurtuldu! Yüzlerce yıllık tarihi binanın yanarak yıkılma anı kameralarda | Video 02:37
İtfaiye eri son anda kurtuldu! Yüzlerce yıllık tarihi binanın yanarak yıkılma anı kameralarda | Video 31.05.2022 | 08:44
Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120’de takılı kaldı | Video 04:25
Kaza yapan aracın motoru yola fırladı, ibre 120'de takılı kaldı | Video 31.05.2022 | 08:41
Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika’yı izledi | Video 03:32
Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika'yı izledi | Video 31.05.2022 | 00:09
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video 00:30
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video 30.05.2022 | 22:34
Taze gelin Hadise, New York konserinde hayranlarını coşturdu! İşte Hadise’nin geceye damga vuran o anları! | Video 00:35
Taze gelin Hadise, New York konserinde hayranlarını coşturdu! İşte Hadise’nin geceye damga vuran o anları! | Video 30.05.2022 | 21:31
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:43
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 30.05.2022 | 16:18
Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:01
Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 30.05.2022 | 16:08
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü | Video 01:14
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü | Video 30.05.2022 | 14:48
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı | Video 01:35
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı | Video 30.05.2022 | 14:50
İran’dan mehir için peşine takıldı, Başakşehir’de vurdu | Video 02:30
İran'dan mehir için peşine takıldı, Başakşehir'de vurdu | Video 30.05.2022 | 14:35
Kocaeli’de aile faciası! Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı | Video 03:14
Kocaeli'de aile faciası! Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı | Video 30.05.2022 | 14:30
100 milyonda bir görülen hastalığın Türkiye’deki ilk ameliyatı yapıldı | Video 03:33
100 milyonda bir görülen hastalığın Türkiye'deki ilk ameliyatı yapıldı | Video 30.05.2022 | 13:37
Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video 05:08
Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video 30.05.2022 | 13:37
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video 04:55
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudu yanan adam soluğu hastanede aldı | Video 30.05.2022 | 13:02
Kayseri’de 900 şişe sahte alkol, 70 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:44
Kayseri'de 900 şişe sahte alkol, 70 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 30.05.2022 | 13:06
Alanya’da Müsilaj operasyonuna 4 tutuklama | Video 01:56
Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 170 kilometre hızla üst geçidin ayağına çarpan otomobilin motoru fırlarken, araçtan kopan parçalar ise çevredeki bir aileden 4 kişiyi yaraladı. Araçta bulunan 2 kişide yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Atatürk Bulvarı Barış ve Özgürlük Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. idaresindeki 59 AEC 293 plakalı otomobil, iddiaya göre 170 kilometre hızla yolun üzerinde bulunan üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yolun ortasına uçarken, araçtan çevreye fırlayan parçalar ise o sırada çevrede bulunan 4 kişilik bir aileyi yaraladı. Üst geçidin ayağına çarpan otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın etkisiyle aracın sürücüsü M.A. ve aynı araçta bulunan Y.E.A. yaralandı.

KADRAN 120'DE TAKILI KALDI
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen vatandaşlar ve ekipler olay yerinde metrelerce etrafa savrulan otomobilin parçalarını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Çarptığı üst geçidin ayağını yamultan otomobilin kadranının 120'de takılı kalması ise görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI 4 KİŞİLİK AİLE AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan 2 yaralı hastaneye sevk edildi. Araçtan uçan parçaların etkisiyle çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 4 kişilik ailenin tedavisi ise ayakta yapıldı. Polis ekipleri ise kaza bölgesinde inceleme ve araştırma işlemleri başlattı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobilin ve yolun ortasında fırlayan otomobile ait motorun yoldan çekilmesi ile trafik akışı normale döndü.

"GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY MOTORUNUN DÜŞMESİ"
Kazanın görgü tanığı vatandaşlar, "170 kilometre hızı vardı garanti veririm. Çünkü ben çocuk parkının oradaydım, orada bir korna sesi duydum ışıkların orada. Ondan sonra kafamı çevirmemle beraber bir fren, bir gümbürtü. Buraya gelmem benim en fazla 3 - 5 dakika sürsün. Gördüğüm tek şey motorunun düşmesi başka bir şey göremedim. Oraya bir çarptı, uçtu. Ben duydum, ve de çok hızlıydı. Aşırı derecede hızlıydı. Çok aşırı hızlıydı" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA