Video Yaşam Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurduldu | Video
Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurduldu | Video

Kaza yapan araçlar köprüden düşmekten son anda kurduldu | Video

05.07.2023 | 15:22

Antalya’nın Manavgat ilçesinde köprü girişinde hafif ticari araç ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksi korkuluklar sayesinde alt geçide düşmekten kurtuldu. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada kimsenin burnu kanamadı.

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Kaza; Zeynel Şenol Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Çağlayan Mahallesi 7517 sokaktan gelen İlhan Aydın'ın kullandığı 48 M 9613 plakalı hafif ticari araç ile Zeynel Şenol Köprüsünde Yukarı Pazarcı Mahallesi istikametinden gelen Furkan Özer'in kullandığı 07 J 0084 plakalı ticari taksinin çarpıştı.

Kural ihlali yaparak aniden önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kıran ticari taksi, alt geçit korkuluk ve duvarına çarparak altgeçide düşmekten kurtuldu. Kaza yapan araçların köprü girişini kapatması nedeniyle araçlar kaldırılıncaya kadar trafik yan yoldan verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.

Yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada kimsenin burnu bile kanamazken olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve ambulans sevk edildi.

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