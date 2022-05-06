Kaza yapan minibüsün çarptığı motosikletli kadın ölümden döndü! O anlar kamerada | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, kaza yapan araçlardan bir tanesi kavşakta bekleyen motosikletli kadına çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, çarpma sırasında havaya fırlayan motosikletli kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Merve Asel A., ve motosiklet sürücüsü Funda Ş., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"KIRMIZI IŞIK İHLALİ"
İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından minibüs sürücüsü Metin K., diğer aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda kazanın meydana geldiğini dile getirdi.