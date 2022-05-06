Video Yaşam Kaza yapan minibüsün çarptığı motosikletli kadın ölümden döndü! O anlar kamerada | Video
Kaza yapan minibüsün çarptığı motosikletli kadın ölümden döndü! O anlar kamerada | Video

Kaza yapan minibüsün çarptığı motosikletli kadın ölümden döndü! O anlar kamerada | Video

06.05.2022 | 11:19

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, kaza yapan araçlardan bir tanesi kavşakta bekleyen motosikletli kadına çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, çarpma sırasında havaya fırlayan motosikletli kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Zübeyde Hanım Caddesinde Doğu Garajı istikametine gitmekte olan Merve Asel A.'nın kullandığı aracın, 1071 ve 1033 sokak kavşağında 1071 sokaktan gelip 1033 sokağa gitmekte olan Metin K.'nin kullandığı minibüs ile çarpışması, çarpışmanın şiddetiyle minibüsün 1033 sokaktan Zübeyde Hanım Caddesine çıkmak için bekleyen Funda Ş.'nin kullandığı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Merve Asel A., ve motosiklet sürücüsü Funda Ş., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KIRMIZI IŞIK İHLALİ"
İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından minibüs sürücüsü Metin K., diğer aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda kazanın meydana geldiğini dile getirdi.

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