Video Yaşam Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada | Video
Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada | Video

Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada | Video

22.08.2022 | 14:22

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Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri markete daldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan mahallesi Kürüş caddesinde meydana geldi. Serik istikametine giden Abdullah K'nın kullandığı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç markete girdi. Market önünde bulunan dolaplarda ki ekmek ve içecek dolu malzemelere yere savruldu. Kazada her iki aracın sürücüleri yara almadan kurtulurken, polis kaza sonrası inceleme başlattı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi.

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