Video Yaşam Kaza yapan otomobilin sürücüsü, araç patlamadan önce son anda böyle kurtarıldı | Video

Kaza yapan otomobilin sürücüsü, araç patlamadan önce son anda böyle kurtarıldı | Video

Kaza yapan otomobilin sürücüsü, araç patlamadan önce son anda böyle kurtarıldı | Video
29.07.2020 | 12:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaza yapan otomobilin sürücüsü, araç patlamadan önce son anda böyle kurtarıldı | Video 02:31
Kaza yapan otomobilin sürücüsü, araç patlamadan önce son anda böyle kurtarıldı | Video 29.07.2020 | 12:35
Son Dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşinden flaş açıklamalar | Video 01:20
Son Dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşinden flaş açıklamalar | Video 29.07.2020 | 11:27
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! 29 Temmuz 2020 Çarşamba | Video 04:21
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (29 Temmuz 2020 Çarşamba) | Video 29.07.2020 | 11:20
Son Dakika: İstanbul'da sokak ortasında hain evlattan babasına öldüresiye sopalı dayak | Video 00:34
Son Dakika: İstanbul'da sokak ortasında hain evlattan babasına öldüresiye sopalı dayak | Video 29.07.2020 | 10:57
İstanbul Silivri'de kavga ettikleri ailenin otomobilini parçalayan 2 kişi kamerada | Video 01:20
İstanbul Silivri'de kavga ettikleri ailenin otomobilini parçalayan 2 kişi kamerada | Video 29.07.2020 | 10:31
Kahramanmaraş'ta karısının sevgilsini pompalı tüfekle vuran koca... | Video 02:41
Kahramanmaraş'ta karısının sevgilsini pompalı tüfekle vuran koca... | Video 29.07.2020 | 09:23
Son Dakika: İstanbul'da yapan otomobilin sürücüsünün araçtan dışarı fırladığı anlar kamerada | Video 00:47
Son Dakika: İstanbul'da yapan otomobilin sürücüsünün araçtan dışarı fırladığı anlar kamerada | Video 29.07.2020 | 09:31
İzmir'de eğlence mekanına ateş açan şahıs cephanesi bitince feci şekilde böyle dayak yedi | Video 00:31
İzmir'de eğlence mekanına ateş açan şahıs cephanesi bitince feci şekilde böyle dayak yedi | Video 29.07.2020 | 09:35
Son Dakika: İBB'nin ağaç katliamı kamerada | Video 00:10
Son Dakika: İBB'nin ağaç katliamı kamerada | Video 29.07.2020 | 09:23
Son dakika: Aleyna Tilki'nin süper mini eteği ile yaptığı dans şovu olay oldu! İlginç figürleri sosyal medyayı salladı | Video 01:23
Son dakika: Aleyna Tilki'nin süper mini eteği ile yaptığı dans şovu olay oldu! İlginç figürleri sosyal medyayı salladı | Video 29.07.2020 | 09:19
Son Dakika: Antalya'da bir sapığın çocuk kaçırma girişimi anı kamerada | Video 01:12
Son Dakika: Antalya'da bir sapığın çocuk kaçırma girişimi anı kamerada | Video 28.07.2020 | 17:57
Son Dakika: Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Sümeyye Tilki ile skandal yasak aşkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:40
Son Dakika: Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Sümeyye Tilki ile skandal yasak aşkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.07.2020 | 15:55
Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı | Video 00:28
Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı | Video 28.07.2020 | 15:32
Diyarbakır oğlunu kurtaran baba, kendisi boğularak öldü | Video 00:22
Diyarbakır oğlunu kurtaran baba, kendisi boğularak öldü | Video 28.07.2020 | 15:23
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta ahıra giren yılanın kurbanlık dev boğayı öldürdüğü anlar kamerada | Video 01:17
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta ahıra giren yılanın kurbanlık dev boğayı öldürdüğü anlar kamerada | Video 28.07.2020 | 15:11
Son Dakika: İstanbul Gayrettepe'de trafo patlaması Video 00:26
Son Dakika: İstanbul Gayrettepe'de trafo patlaması Video 28.07.2020 | 14:46
İstanbul Esenyurt'ta skandal görüntülere baskın | Video 03:46
İstanbul Esenyurt'ta skandal görüntülere baskın | Video 28.07.2020 | 14:46
Son dakika: İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! AK Parti'den flaş sosyal medya düzenlemesi açıklaması | Video 06:07
Son dakika: İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! AK Parti'den flaş sosyal medya düzenlemesi açıklaması | Video 28.07.2020 | 12:58
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da kafatası şoku! Kafatası cinayet kurbanına... | Video 04:20
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da kafatası şoku! Kafatası cinayet kurbanına... | Video 28.07.2020 | 12:57
Bursa'da 'yol verme' kavgasında sopalı saldırı kamerada | Video 01:37
Bursa'da 'yol verme' kavgasında sopalı saldırı kamerada | Video 28.07.2020 | 12:36

ABD'nin New Jersey eyaletinde, kaza yapan ve araçta sıkışan sürücünün yardımına yoldan geçen iki kişi koştu. Sürücü araçtan çıkarıldıktan sonra, araç patlayarak alevler içinde kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Duman çıkan aracında sıkışan sürücünün yardımına, yoldan geçmekte olan Larry Scott ve Domenique Golden adlı iki yardımsever koştu. Sürücüyü dumanlar çıkan araçtan hızlıca çıkartan Soctt ve Golden, sürücüyle yol kenarında ilk yardım uyguladı. Bu sırada dumanlar çıkan araç patlayarak alevler içinde kaldı.


OLAYI POLİS ARACI KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ
O anlar, olay yerine gelen polis aracının kamerasına yansıdı. Polisten yapılan açıklamada, kahramanca davranışlarından dolayı Larry Scott ve Domenique Golden'a teşekkür etti. Sürücü ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA