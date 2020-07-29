Kaza yapan otomobilin sürücüsü, araç patlamadan önce son anda böyle kurtarıldı | Video

ABD'nin New Jersey eyaletinde, kaza yapan ve araçta sıkışan sürücünün yardımına yoldan geçen iki kişi koştu. Sürücü araçtan çıkarıldıktan sonra, araç patlayarak alevler içinde kaldı.

Duman çıkan aracında sıkışan sürücünün yardımına, yoldan geçmekte olan Larry Scott ve Domenique Golden adlı iki yardımsever koştu. Sürücüyü dumanlar çıkan araçtan hızlıca çıkartan Soctt ve Golden, sürücüyle yol kenarında ilk yardım uyguladı. Bu sırada dumanlar çıkan araç patlayarak alevler içinde kaldı.



OLAYI POLİS ARACI KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

O anlar, olay yerine gelen polis aracının kamerasına yansıdı. Polisten yapılan açıklamada, kahramanca davranışlarından dolayı Larry Scott ve Domenique Golden'a teşekkür etti. Sürücü ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.