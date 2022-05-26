Kaza yapan otomobiller ağaçlara çarparak durabildi: 5 yaralı | Video

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet U.Ç. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önünde seyir eden Harun O. yönetimindeki otomobile çarptı. Her iki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkıp refüjdeki 2 ayrı ağaca çarptı. Otomobillerin savrulup hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüleri Harun O. ve Muhammet U.Ç.(19) ile Mustafa U.(24), Çağatay D.(18) ve Doğan Ö. (28) yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.