Kaza yapan sürücüler birbirine girdi, o anlar kamerada | Video
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Esenyurt’ta ters yönden gelen bir araç başka bir araca çarpınca sürücüler arasında tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda sürücüler trafiğe aldırmaksızın birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ters şeritten gelen bir araç başka bir araca çaptı. Kaza sonrasında araçlarından inen şahıslar arasında başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Akan yoğun trafiğe aldırmaksızın birbirlerine saldıran şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga sonrasında hiçbir şey olmamış gibi kaza tutanağı dolduran şahıslar ise işlemleri bittikten sonra olay yerinden sakince uzaklaştı. İki şahsın kaza sonrasında birbirlerine saldırdığı o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.