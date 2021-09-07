Video Yaşam Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video

Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video

Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video
07.09.2021 | 10:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video 01:28
Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video 07.09.2021 | 10:21
İstanbul’da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi | Video 02:53
İstanbul’da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi | Video 07.09.2021 | 10:21
Otomobilin büfeye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:52
Otomobilin büfeye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 07.09.2021 | 10:21
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video 03:23
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı | Video 07.09.2021 | 10:22
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı | Video 02:00
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ilçede eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı | Video 07.09.2021 | 10:24
Otobüste fazla yolcu kavgasında otobüs şoförü yaralandı | Video 00:49
Otobüste "fazla yolcu" kavgasında otobüs şoförü yaralandı | Video 07.09.2021 | 10:24
Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada | Video 01:26
Trafik kavgasında dolmuş şoförünün darp edildiği anlar kamerada | Video 07.09.2021 | 10:21
Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darp etti...O anlar kamerada | Video 01:11
Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darp etti...O anlar kamerada | Video 06.09.2021 | 19:46
Hortum patladı, metroyu su bastı | Video 00:37
Hortum patladı, metroyu su bastı | Video 06.09.2021 | 19:22
Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti | Video 02:42
Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti | Video 06.09.2021 | 18:04
Ünlü Şarkıcı Burcu Güneş’in tapu iptal davası açtığı üvey annesi: kızım bunu senden hiç beklemiyordum 04:45
Ünlü Şarkıcı Burcu Güneş'in tapu iptal davası açtığı üvey annesi: kızım bunu senden hiç beklemiyordum 06.09.2021 | 16:57
Kayseri’de skandal falakalı kadına şiddet görüntüleri! Kadınlara para karşılığı sopayla böyle şiddet uyguladı 04:53
Kayseri'de skandal falakalı kadına şiddet görüntüleri! Kadınlara para karşılığı sopayla böyle şiddet uyguladı 06.09.2021 | 15:34
İstanbul Bayrampaşa’da kumar oynanan kıraathaneye polis baskını kamerada 00:24
İstanbul Bayrampaşa’da kumar oynanan kıraathaneye polis baskını kamerada 06.09.2021 | 12:48
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan canlı yayında o olaya sert tepki Tecavüze uğradım diyen adam... Artık iyice kafayı sıyırdı... 19:46
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan canlı yayında o olaya sert tepki "Tecavüze uğradım diyen adam... Artık iyice kafayı sıyırdı..." 06.09.2021 | 12:57
Kocaeli’de elektrikli araç yarışına katılan kızlardan ’Erkekleri getir götür işlerinde kullandık’ açıklaması 05:31
Kocaeli'de elektrikli araç yarışına katılan kızlardan 'Erkekleri getir götür işlerinde kullandık' açıklaması 06.09.2021 | 12:22
Okullar açıldı, İBB sınıfta kaldı 00:15
Okullar açıldı, İBB sınıfta kaldı 06.09.2021 | 12:05
Eski Futbolcu Emre Aşık’tan son dakika flaş Yağmur Sarnıç ve boşanma açıklaması! 01:22
Eski Futbolcu Emre Aşık'tan son dakika flaş Yağmur Sarnıç ve boşanma açıklaması! 06.09.2021 | 11:48
Düğünde halay çeken işadamı Mikail Göleli kalp krizi geçirdi 00:20
Düğünde halay çeken işadamı Mikail Göleli kalp krizi geçirdi 06.09.2021 | 11:22
Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan’ın heyecan dolu paraşüt macerası kamerada! 00:23
Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan'ın heyecan dolu paraşüt macerası kamerada! 06.09.2021 | 10:34
Ankara Polatlı’da ortaya çıkan ’Obruk’ korkuttu 04:43
Ankara Polatlı'da ortaya çıkan 'Obruk' korkuttu 06.09.2021 | 10:35

Antalya’da önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün otomobili takla attı. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelip aracın halini gören yakınları ise sürücünün hayatını kaybettiğini sandı. Sinir krizi geçiren yakınları, cep telefonundan sürücünün ambulanstaki fotoğrafının gösterilmesiyle sakinleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Altınova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 APF 054 otomobilin sürücüsü Mümin Hezer (26), iddiaya göre önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Hezer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Yolda ters bir şekilde duran otomobilin içindeki Hezer, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNANMADILAR
Kazayı duyan Hezer'in yakınları olay yerine geldiklerinde sürücünün hayatını kaybettiğini sandı. Feryatlar yakıp sinir krizi geçiren yakınları, daha önce kaza yerine gelen akrabalarının 'bir şeyi yok, iyiydi' demesine karşın sakinleşmedi. Baygınlık geçirip uzun süre gözyaşı döken sürücünün yakınları, cep telefonundan sürücünün ambulansa bindirildiği ana ait fotoğrafın gösterilmesiyle sakinleşti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA