Video Yaşam Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti | Video

Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti | Video

Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti | Video
02.09.2021 | 15:46

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Antalya’da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının hurdaya döndüğünü görünce otomobilini tekmeleyerek yanındaki arkadaşına 'İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya’ sözleriyle tepki gösterdi.

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Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki arkadaşı şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

"İÇTİM, ARABAYI SEN KULLAN DEDİM YA"
Aracının hurdaya döndüğünü gören genç sürücünün, yanındaki arkadaşına gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Otomobilini tekmeleyerek, 'İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya' sözleriyle arkadaşına tepki gösteren sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyıp sosyal medyada paylaşıldı.

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