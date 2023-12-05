Video Yaşam Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video

Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video

05.12.2023 | 08:34

Konya'da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden sürücü otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 AC 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 APH 352 plakalı otomobile çarptıktan sonra durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından çarpan otomobili emniyet otoparkına kaldırdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayı gören Emre Talay, "Otomobil hızla geldi zikzak yaptı daha sonra otomobile çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Polisler peşinden koştu ama kaçtı" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 02:43
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 05.12.2023 | 08:34
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04:05
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04.12.2023 | 23:18
Taksim’de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı 03:40
Taksim’de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı 04.12.2023 | 17:55
Motosikletliler birbirine çarptı, sürücü karşı yönden gelen kamyonun altına girdi | Video 03:47
Motosikletliler birbirine çarptı, sürücü karşı yönden gelen kamyonun altına girdi | Video 04.12.2023 | 16:28
Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı | Video 02:03
Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı | Video 04.12.2023 | 16:03
Dr. Hafez Keypour: “100 yıllık zamanı aştık, Gemlik’teki depremler haberci olabilir” | Video 03:36
Dr. Hafez Keypour: “100 yıllık zamanı aştık, Gemlik’teki depremler haberci olabilir” | Video 04.12.2023 | 15:18
Otobüste 2 kadın yolcu arasındaki kavga kamerada | Video 01:05
Otobüste 2 kadın yolcu arasındaki kavga kamerada | Video 04.12.2023 | 15:16
Şarampole uçan araçta arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden genç toprağa verildi | Video 06:41
Şarampole uçan araçta arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden genç toprağa verildi | Video 04.12.2023 | 15:09
Damla’nın cansız bedeninin bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video 01:11
Damla'nın cansız bedeninin bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video 04.12.2023 | 15:07
Depremde, diş hekimi hastasını da alıp böyle kaçtı | Video 01:12
Depremde, diş hekimi hastasını da alıp böyle kaçtı | Video 04.12.2023 | 14:49
Aranan şüphelilere operasyon: Kimi bazadan çıktı kimi balkondan! | Video 00:44
Aranan şüphelilere operasyon: Kimi bazadan çıktı kimi balkondan! | Video 04.12.2023 | 15:08
Ece Ronay’ın güzellik merkezi kurşunlandı | Video 01:36
Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı | Video 04.12.2023 | 15:03
Bodrum’da sağanak; caddeler göle döndü | Video 02:15
Bodrum'da sağanak; caddeler göle döndü | Video 04.12.2023 | 14:39
Otomobili çaldı, 6 saat sonra otostop çekerken polise yakalandı | Video 03:19
Otomobili çaldı, 6 saat sonra otostop çekerken polise yakalandı | Video 04.12.2023 | 14:13
Yavru karga İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtarıldı | Video 00:31
Yavru karga İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtarıldı | Video 04.12.2023 | 14:49
Bodrum’da sağanak! Caddeler göle döndü | Video 02:15
Bodrum'da sağanak! Caddeler göle döndü | Video 04.12.2023 | 14:49
Depremde çayını alıp dışarı kaçmıştı, o anları anlattı | Video 02:07
Depremde çayını alıp dışarı kaçmıştı, o anları anlattı | Video 04.12.2023 | 14:20
Burdur’da 2 otomobil ve tır çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:32
Burdur’da 2 otomobil ve tır çarpıştı: 1 yaralı | Video 04.12.2023 | 14:13
İstanbul’da depremden kaçış kamerada | Video 01:04
İstanbul'da depremden kaçış kamerada | Video 04.12.2023 | 14:21
Ataşehir’de vatandaşlar, köpek saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldu | Video 04:29
Ataşehir’de vatandaşlar, köpek saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldu | Video 04.12.2023 | 13:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA