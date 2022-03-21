Kaza yaptığı otomobilden kendini dışarı zor attı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde U dönüşü yapan otomobil, Alanya istikametinden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza anında araç sürücüsünün kazanın ardından araçtan inip koşarak kendini yere attığı görüldü.
Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan araç sürücüleri, sağlık durumlarının iyi olduğunu ileri sürerek tedaviyi kabul etmeyince sağlık ekibi olay yerinden ayrıldı. Araç sürücüleri kendi aralarında maddi hasarlı kaza tutanağı tanzim ettikleri sırada, araç sürücülerinden Murat Gümüş, kendisini iyi hissetmediğini belirterek kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gitti.
"Koşarak kendisini yere attı"
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza anında, araçların kafaya kafaya çarpışma anı görüntülendi. Kazanın ardından savrulan araçlardan birinin sürücüsünün kapıyı açıp koşarak kendisini yere attığı görüldü. Kendisini yere atan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar kaza yerine doğru koştu.