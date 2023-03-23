Video Yaşam Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı | Video
Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı | Video

Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı | Video

23.03.2023 | 12:51

Antalya'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Ayşe ve İbrahim Çot çifti, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. İtfaiye Müdürü Hidayet Yıldırım, ambulansa alınacağı sırada sedyede bekletilen Ayşe Çot'un üzerine, montunu çıkartıp örttü.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneden evine gitmek üzere yola çıkan İbrahim Çot'un (60) kullandığı otomobil ile Mesut Ateş'in (52) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada İbrahim Çot ile eşi Ayşe Çot (55) otomobilde sıkışırken, diğer sürücü Mesut Ateş de baş ve yüzünden yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, sıkışan çifti kısa sürede araçtan çıkardı. İtfaiye Müdürü Hidayet Yıldırım, sedye ile ambulansa alınmak için bekleyen Ayşe Çot'un üzerine, montunu çıkartıp örttü. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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