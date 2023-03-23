Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı | Video
Antalya'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Ayşe ve İbrahim Çot çifti, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. İtfaiye Müdürü Hidayet Yıldırım, ambulansa alınacağı sırada sedyede bekletilen Ayşe Çot'un üzerine, montunu çıkartıp örttü.
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