Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Sancaktepe'de trafik magandası kamerada 27.12.2022 | 12:46
05:46
02:55
Kazada damadın ayakları kırıldı, nikahları hastanede kıyıldı | Video 27.12.2022 | 12:33
03:02
İşçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 27.12.2022 | 12:29
06:04
00:37
Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı | Video 27.12.2022 | 12:16
01:47
02:48
Yüksekova'da yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 27.12.2022 | 11:25
10:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Aralık 2022 Salı 2022 atv izle! | Video 27.12.2022 | 11:06
01:46
Babasının uykusunda boğduğu İclal’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.12.2022 | 11:16
01:51
"Uykusunda öldü" denilen İclal'i, babası boğarak öldürmüş | Video 27.12.2022 | 11:01
01:00
Komşu kadınların 'çöp atma' kavgası kamerada | Video 27.12.2022 | 10:54
02:40
Ardahan buz tuttu, yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı | Video 27.12.2022 | 09:26
01:56
İhaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı | Video 27.12.2022 | 08:58
05:55
Diyarbakır merkezli 2 ilde 'Saklambaç Operasyonu': 10 tutuklama | Video 27.12.2022 | 09:01
04:04
D-650’de korku dolu anlar kamerada: Tırın dorsesi alev alev yandı | Video 27.12.2022 | 08:43
06:56
Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü | Video 27.12.2022 | 08:57
02:29
00:43
Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu | Video 27.12.2022 | 08:43
04:04
D-650’de korku dolu anlar kamerada: Tırın dorsesi alev alev yandı | Video 26.12.2022 | 23:09
ŞANLIURFA'da nikah törenine 2 gün kala geçirdiği trafik kazasında ayaklarında kırıklar oluşan Yusuf Gülel (26), hastane odasında kıyılan nikahla Esra Tut ile (21) hayatını birleştirdi.
Muhammed Yusuf Gülel'e moral olması için iki ailenin onayı ile nikahın hastanede yapılması için hastane yönetiminden izin alındı. Bütün hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gülel ve Tut, hastane odasında gelin ve damatlıklarını giyerek, şahitler huzurunda evlendi. Muhammed Yusuf Gülel, ?Nikah için gün almıştık, ertelemek istemedik, söz verdiğim tarihte olsun istedim. "Bugün nikahımız kıyıldı. Çok mutlu oldum" dedi.Gelinlikle hastaneye gelen Esra Tut ise "Boşuna hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, demiyoruz. Kötü başladık ama umarım bir ömür boyu mutlu oluruz. İyi günde de kötü günde de her zaman yanındayım" diye konuştu. Nikah sonrası yakınları, gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi.