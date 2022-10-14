Video Yaşam Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı | Video
Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı | Video

14.10.2022 | 14:40

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Ataşehir’de kamyonetin çapması ile hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

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