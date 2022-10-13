Video Yaşam Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video
Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video

Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video

13.10.2022 | 16:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video 02:46
Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video 13.10.2022 | 16:46
Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu | Video 00:48
Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu | Video 13.10.2022 | 16:30
Basınçla patlayan su tankı 150 metre ilerideki binanın duvarına çarptı | Video 02:21
Basınçla patlayan su tankı 150 metre ilerideki binanın duvarına çarptı | Video 13.10.2022 | 16:24
Manavgat’ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL’ye patladı | Video 03:44
Manavgat'ta trafik kazası, alkollü sürücülere 10 bin 994 TL’ye patladı | Video 13.10.2022 | 16:21
Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar Tokat’ta görüntülendi | Video 04:25
Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar Tokat'ta görüntülendi | Video 13.10.2022 | 16:16
Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti! Onu terk eden anneye 5 ay hapis cezası | Video 05:59
Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti! Onu terk eden anneye 5 ay hapis cezası | Video 13.10.2022 | 15:20
Gaziantep’te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01:09
Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 15:18
Havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanından açıklama! | Video 03:31
Havalar nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanından açıklama! | Video 13.10.2022 | 15:28
Platonik komşu cinayeti! Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu | Video 01:05
Platonik komşu cinayeti! Aşık oldum dediği kadını ve annesini vurdu | Video 13.10.2022 | 15:18
Ataşehir’de doktorun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:54
Ataşehir'de doktorun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 13.10.2022 | 15:06
Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video 00:20
Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video 13.10.2022 | 15:05
Şanlıurfa’da yol kontrolünde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi | Video 01:16
Şanlıurfa’da yol kontrolünde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 14:54
Aracın altında kalan 4 yaşındaki Umut, dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:43
Aracın altında kalan 4 yaşındaki Umut, dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 13.10.2022 | 14:50
Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada... Kazanın ardından sürücü böyle kaçtı | Video 01:36
Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada... Kazanın ardından sürücü böyle kaçtı | Video 13.10.2022 | 14:47
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından izleyicilerine teşekkür mesajı | Video 01:37
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından izleyicilerine teşekkür mesajı | Video 13.10.2022 | 14:33
Sultangazi’de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı | Video 06:41
Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı | Video 13.10.2022 | 12:31
Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 01:25
Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 13.10.2022 | 12:30
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 01:18
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 13.10.2022 | 12:13
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı | Video 00:29
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı | Video 13.10.2022 | 12:13
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 01:25
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 13.10.2022 | 12:13

Isparta’da dün akşam kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Veli Metehan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Anadolu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Metehan Çakır (20) yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Veli Metahan Çakır ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Veli Metahan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel bir firmada kuryelik yapan Veli Metahan Çakır, memleketi Aliköy köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aile yakınları ve köylüler katıldı. Cenazede Veli Metahan Çakır'ın babası Engin Çakır ve dedesi İsmail Çakır ayakta durmakta güçlük çekti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yürümekte güçlük çelen baba Engin Çakır'ın koluna girerek, mezarlığa kadar eşlik etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA