Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi | Video

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Isparta’da dün akşam kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Veli Metehan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Veli Metahan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özel bir firmada kuryelik yapan Veli Metahan Çakır, memleketi Aliköy köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aile yakınları ve köylüler katıldı. Cenazede Veli Metahan Çakır'ın babası Engin Çakır ve dedesi İsmail Çakır ayakta durmakta güçlük çekti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yürümekte güçlük çelen baba Engin Çakır'ın koluna girerek, mezarlığa kadar eşlik etti.