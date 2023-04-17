Kazada hayatlarını kaybeden 16 yaşındaki iki arkadaş toprağa verildi | Video
Afyonkarahisar’da ehliyetsiz olarak kullandığı otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki sürücü Şevval A. ile arkadaşı Meryem Y., toprağa verildi.
Hayatını kaybeden iki arkadaş için Bayat ilçe merkezindeki Çarşı Cami'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından arkadaşlar birlikte toprağa verildi.
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