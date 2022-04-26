Kazada ölümden döndü, engelli şoförü görünce şikayetçi olmadı! Kaza anları kamerada | Video
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Eskişehir’de engelli bir bireyin ailesinden habersiz şekilde kaçırdığı otomobille yaptığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansırken, ölümden dönen vatandaşlar şoförü görünce şikayetçi olmaktan vazgeçti.
Yaşanan kazanın ardından İHA mikrofonlarına yaşananları anlatan Kaçmazhan, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti. 23 Nisan olmasından dolayı çocuklara zarar gelebileceğini, bundan dolayı engelli sürücünün kamyonetlerine çarparak durduğu için mutlu bile olduklarını belirten Mustafa Kaçmazhan, özel birey ailelerini duyarlı olmaya davet etti. Özellikle engelli gençlerin araçlardan uzak tutulması için ailelerden duyarlılık isteyen Kaçmazhan, şu ifadeleri kullandı:
"Cumartesi günü yani 23 Nisan'da dükkanın önüne kamyoneti çekmiştim. Olaydan 10 dakika kadar önce gürültülü bir ses geldi ama biz mahallenin gençleri olabileceğini düşündük. Ben kamyonetin kenarına yaslanmıştım, arkadaşım da kaldırımda oturuyordu. Gürültüyle birlikte birden vurunca kamyonet bana çarparak beni karşıya dükkana savurdu. Olaydan çok az önce 3 tane çocuk kamyonetin önünde oyun oynuyordu. 23 Nisan olduğu için çocuklar dışarıdaydı. Biraz daha öncesinde bir öğrenci topluluğu geçti sanıyorum ki eğlenceye falan gidiyorlardı. Eğer ki bizim kamyonete vurmamış olsaydı belki de ileride 2-3 tane çocuğumuzun gencimizin hayatı mahvolmuştu. Biz şikayetçi olmadık. Çünkü sonradan duyduğumuz kadarıyla engelliymiş. Kulakları duymayan, konuşamayan, zihinsel olarak da engeli olan birisi olduğu için bizde şikayetçi olmadık. Kolundaki bileklikte babasının numarası varmış. Aradık, babası geldiğinde evden kaçırdığını öğrendik. Kaçırdığı için facia kazayı yaşadık. Tabi ailesinin de suçu yok. Diğer ailelerimize de seslenmek istiyorum. Muhakkak özel gençlerimizi ve çocuklarımızı araçlardan uzak tutalım. Çünkü hız çok kötüydü. Belki şu an ben olmayabilirdim. Ben farkına bile varamadan çok kötü bir kaza yaşadım. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız."