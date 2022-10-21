Video Yaşam Kazada ölümden dönen sürücü, kendisine yardımcı olan genç ile özçekim yaptı | Video
Kazada ölümden dönen sürücü, kendisine yardımcı olan genç ile özçekim yaptı | Video

Kazada ölümden dönen sürücü, kendisine yardımcı olan genç ile özçekim yaptı | Video

21.10.2022 | 08:35

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ölümden dönen sürücüyü kaskının koruduğu kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan gencin cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile özçekim yapması dikkat çekti.

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Kaza Orhaniye Mahallesii, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyreden Sürücü Ceyhun Y. (16) yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan Sürücü İbrahim Ç. (65) yönetimindeki 16 KDD 93 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki 06 DP 7066 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün, yerde yatarken kendisine yardımcı olan genç ile "Beraber çekinelim" diyerek özçekim yapması dikkat çekti.

Kaskının koruduğu yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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