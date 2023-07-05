Video Yaşam Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü | Video
Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü | Video

Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü | Video

05.07.2023 | 09:24

Çanakkale’de tek taraflı meydana gelen trafik kazasında bir soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlarken, aracın önü parçalandı. Kaza sonrası polis ve jandarmanın araçta yaptığı incelemede araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kaza saat 07.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale'ye doğru seyir halinde olan Ferhat Aslan (41) yönetimindeki otomobil, Kangırlı altı sapağını geçince soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına süratle çarptı. Kazada otomobil sürücü Ferhat Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilin motoru yerinden çıkarken, aracın ön tarafı paramparça oldu.

Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Ferhat Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrası sürücünün cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde inceleme yapan polis ve jandarma çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ve jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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